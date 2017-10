No momento da queda havia um cuidador de idosos na residência, que não se feriu

publicado em 09/10/2017

Um avião de pequeno porte caiu há pouco em cima de uma casa na rua Noruega, no Alto Rio Preto. Os três ocupantes que estavam na aeronave morreram. O avião pertencia ao Hotel Sakr e estava no nome do dono da empresa, Willam Rayes Sakr. Ele pilotava o aeroplano e faleceu no local.

No momento da queda havia um cuidador de idosos na residência, que não se feriu.

O ano de fabricação da aeronave, modelo Beech Air Craft, é 1960. Ela tinha capacidade para transportar três pessoas e vinha de Tangará da Serra (Mato Grosso) com destino a Rio Preto. A principal suspeita é que o motivo da queda tenha sido pane seca, quando acaba o combustível.

Mais informações em instantes.

Fonte: Diário da Região