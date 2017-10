Dois homens foram flagrados com 220 litros em galões e confessaram onde comprar o combustível

publicado em 09/10/2017

Galões apreendidos pela polícia com a gasolina (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Três homens foram presos na noite deste domingo (8) por furtar e vender combustível de caminhão-tanque em um posto às margens da rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP). Eles foram presos após a polícia flagrar dois homens que compraram gasolina deles.

Segundo a Polícia Rodoviária, os dois homens estavam com vários galões de gasolina dentro do carro, trafegando pela rodovia, quando foram abordados pela polícia. Ao todo, foram encontrados 220 litros. Os suspeitos falaram que compraram o combustível de um motorista em um posto às margens da rodovia.

A polícia foi até o local e localizou os responsáveis pela retirada do combustível. De acordo com a polícia, três suspeitos foram presos. Um deles era o motorista do caminhão de onde foi retirado a gasolina, outro motorista tinha o equipamento para retirar o combustível do caminhão-tanque e o terceiro intermediava as vendas.

Todos foram presos e levados para a delegacia de Mirassol. Os compradores foram indiciados pelo crime de receptação, sendo estipulada fiança no valor de R$ 1.874 para os dois. O valor foi pago e eles foram liberados, enquanto os outros foram indiciados pelo crime de furto, permanecendo presos à disposição da Justiça.