O evento será realizado no Centro Paroquial de Eventos nos sábados 07, 14 e 21 do mês de outubro e em especial na quinta-feira, 12, Dia da Padroeira

publicado em 06/10/2017

(Foto: Divulgação/Catedral Nossa Senhora Aparecida)

Começa neste sábado (7/10), a Tradicional Quermesse da Catedral Nossa Senhora Aparecida. O evento será realizado no Centro Paroquial de Eventos nos sábados 07, 14 e 21 do mês de outubro e em especial na quinta-feira, 12, Dia da Padroeira.

Além do delicioso frango assado, também serão vendidos frango assado com gairova, costela recheada, espetos, caftas, batatas, refrigerantes, sucos, água, cerveja, além das porções dos leilões. Os participantes também poderão se divertir com as rodadas dos bingos.

A Tradicional Quermesse faz parte das Festividades da Padroeira que tiveram início na última terça-feira (3/10), com a Novena de Nossa Senhora Aparecida. No dia 12, Dia da Padroeira serão celebradas Missas às 9h e às 17h30, além da Consagração Solene às 12h.

A paróquia conta com a colaboração da comunidade também com a doação de prendas. Aqueles que puderem e sentirem o chamado para fazer doações podem entrar em contato com a secretaria paroquial, localizada na Rua São Paulo, 3577, ou pelo tel: 3421-6245.

Durante o período de Quermesse também é realizado o tradicional Concurso Boneca e Boneco Vivos, cujos votos estão sendo vendidos por um real concorrendo a uma televisão de 43” e todas as crianças participantes receberão presentes. A final do concurso será no dia 21/10.