Além das 40 vagas anunciadas, o Time do Emprego abriu mais 20 novas inscrições, face ao interesse despertado pelo programa de orientação e colocação profissional

publicado em 09/10/2017

O programa Time do Emprego ganhou um incentivo na gestão do prefeito João Dado e resultou numa grande procura (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O programa Time do Emprego ganhou um incentivo na gestão do prefeito João Dado e resultou numa grande procura. Há quase dois anos sem formação de turma, atraiu 60 interessados no cadastro aberto na última semana. O programa é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) de São Paulo.

"No início, estavam previstas 40 vagas, porém, foram muitas as consultas e solicitações, e, como a prioridade desta administração é capacitar mão de obra e oferecer ferramentas de inclusão no mercado de trabalho, decidimos abrir mais 20 vagas e fazer um trabalho especial de divulgação", explica o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Jr.





O projeto serve para orientação e apoio ao trabalhador maior de 16 anos, que esteja desempregado ou que busca sua primeira ocupação remunerada, sendo desenvolvido em doze encontros, coordenados por um facilitador treinado na SERT. O primeiro dos doze encontros do programa Time do Emprego, será realizado no próximo dia 17 de outubro, no auditório do Centro do Empreendedor. "O objetivo é que, ao final da capacitação, cada participante possa conquistar seu lugar no mercado de trabalho, por isso o programa motiva o trabalhador a desenvolver suas próprias habilidades", destaca Piacenti. A facilitadora do programa, Carla Preto, assinala que "estão inscritos nos encontros, pessoas de todas as idades, o que proporciona também uma troca de experiências e de novas visões,fundamental para um bom relacionamento dentro do ambiente profissional".