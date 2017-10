Atração tem 370 metros de extensão, curvas e quedas em alta velocidade

publicado em 11/10/2017

O Thermas dos Laranjais, o quarto parque aquático mais visitado do mundo e o primeiro da América Latina, abrirá aos visitantes no Dia das Crianças, 12 de outubro, a primeira montanha-russa aquática do Brasil e uma das maiores do mundo. A atração tem 370 metros de extensão e chega a 20 metros de altura em seu ponto mais alto.





O trajeto é formado por uma série de curvas, subidas e quedas em alta velocidade e inclui ainda a passagem por túneis. Todo o percurso será feito em modernas boias para dois passageiros que são impulsionadas pela água que corre nos “trilhos”. Outro diferencial é que não será preciso subir escadas: os pontos de entrada e saída da atração são no solo. O uso é indicado para pessoas com mais de 1,20 de altura. Cada boia suporta até 190 quilos.





A atração foi desenvolvida pelo parque em parceria com a empresa Acquakita, do México. Sua inauguração foi antecedida pelos mais diversos testes realizados nos meses de agosto, setembro e parte de outubro.





Com o lançamento da montanha-russa aquática, o Thermas dos Laranjais passa a ter 55 atrações que vão dos complexos de toboáguas até a piscina de surfe 180º, passando por praias com ondas, rio de corredeira e quadras esportivas.