Atividade reúne universitários dos cursos de Sistemas de Informação e engenharias da Computação, Elétrica e Eletrônica

publicado em 13/10/2017

A Tech Week 2017, Semana Acadêmica dos cursos de Sistemas de Informação e engenharias da Computação, Elétrica e Eletrônica da Unifev, terminou, na última segunda-feira (dia 9), com a realização da 3ª edição do Campeonato de Robótica.

A competição, baseada nas regras da RoboCup, entidade responsável pela disputa mundial da categoria, contou com a participação de seis diferentes equipes. Os vencedores compõem a Equipe 8, formada pelos estudantes Anicesia Franco Melo Peres Lima (10º período de Engenharia da Computação), Ariel de Carvalho Dalmas (2º período de Engenharia da computação), Denis Augusto Carreira da Silva (6º período de Engenharia da Computação), Douglas Henrique dos Santos Gongorra (8º período de Engenharia da Computação), Gabriel Brajatto Cruz (2º período de Engenharia da Computação), Helber Luis Soares Teixeira (10º período de Engenharia da Computação), Leonardo Goulart de Oliveira (2º período de Engenharia da Computação), Leonardo Luiz Fernandes de Moraes (6º período de Engenharia da Computação), Matheus Pansani Pedroso (8º período de Engenharia da Computação), Rafael Seno da Silva Gonçalvez (4º período de Sistemas de Informação), Ranmusy Soares Freitas (2º período de Engenharia da Computação) e Vinicius Alves Vilela Machado (10º período de Engenharia Eletrônica).

De acordo com o Prof. Me. Raynner Antonio Toschi Silva, coordenador dos cursos de Engenharia da Computação e Sistemas de Informação, e Prof. Esp. Nelson Bueno Assumpção, coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Eletrônica, os universitários tiveram uma semana para desenvolver o robô que representaria cada time.

“A construção dos dispositivos foi realizada durante a Tech Week, sob a supervisão dos docentes. O desafio é interessante, porque os alunos têm de respeitar alguns critérios obrigatórios ao criarem os projetos, como tamanho, peso, altura, tipo de motor e alimentação”, explicaram Silva e Assumpção.

Os coordenadores também falaram da importância de integrar as turmas, por meio das atividades propostas pela Semana Acadêmica. “A troca de experiências promovida entre os cursos é fundamental para que eles compreendam a importância de trabalhos que envolvem diferentes profissões. É uma prévia dos desafios do mercado”, concluíram.

Ao longo da Tech Week, os universitários ainda participaram de ações de cunho cultural e social. Alguns itens arrecadados pelos alunos, como copos descartáveis, fraldas geriátricas e brinquedos, serão destinados ao Hospital de Câncer de Barretos, ao Lar São Vicente de Paulo e a entidades assistenciais locais, que atendem crianças em situação de vulnerabilidade.