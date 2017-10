Começa neste final de semana a sétima edição do Fliv - Festival Literário de Votuporanga. O show de Angela Maria incialmente previsto para este sábado, foi transferido para o próximo sábado (28/10), ainda dentro da programação do festival, por conta de adaptações na agenda da artista.

A abertura do evento será protagonizada pelo Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes "João Cornachione Oscarito". Desenvolvida com o apoio da Prefeitura, a orquestra votuporanguense é formada por alunos, professores e músicos convidados e apresentará um repertório especial, que contemplará desde obras de renomados compositores eruditos até versões instrumentais de clássicos da música popular, sob a regência do maestro Mazinho Sartori.

A cerimônia de abertura do festival terá início às 20h e contará com a presença de autoridades, apoiadores, organizadores e imprensa. A solenidade acontecerá no Palco Principal do Parque da Cultura.

Pouco antes, a partir das 19h30, o público será recepcionado com uma apresentação da Corporação Musical Zequinha de Abreu e pelos palhaços da companhia teatral Entre Aspas, que marcarão presença com brincadeiras e interações cênicas.

A programação completa poderá ser acompanhada durante todos os dias do festival por meio de um Caderno especial e encartes que serão distribuídos gratuitamente à população. Também será postada no site www.flivotuporanga.com.br

Sobre o Fliv 2017

Neste ano, o Fliv é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Em sua sétima edição, o festival homenageia a escritora Lygia Fagundes Telles. Considerada uma das maiores expoentes vivas da literatura brasileira, Lygia é membro da Academia Brasileira de Letras e, em 2016, foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura.

Dentre os escritores com presença confirmada para o evento estão: Santiago Nazarian, Evandro Affonso Ferreira, Carol Rodrigues, Andréa Del Fuego e Carina Castro. A curadoria é de Reynaldo Damazio, editor, crítico literário, escritor e gestor cultural.

A estrutura do Fliv 2017 contará com toda a arquitetura do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Biblioteca, museu, auditórios, salas de cinema e oficinas receberão uma programação recheada de livros, arte, cultura e informação. O evento contará ainda com área de Food Park, Feirinha de Livros e Artesanato, práticas esportivas e de meio ambiente, além do Palco Principal, onde serão realizados espetáculos musicais.