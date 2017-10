Os dispositivos foram instalados na tarde desta terça-feira (3) pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

(Foto: A Cidade)

Da redação

O cruzamento das ruas General Ozório e Tocantins finalmente está recebendo um semáforo com o objetivo de reduzir os riscos de acidentes, aumentar a segurança de pedestres e motoristas e organizar o trânsito no local. Na tarde desta terça-feira, foi possível observar a equipe da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, da Prefeitura de Votuporanga, instalando o dispositivo no local.

O cruzamento tem sido cenário de diversos acidentes nos últimos meses e inúmeras estratégias foram aplicadas pela pasta para conter as ocorrências no local, como reforço da pintura de sinalização do solo. Porém, os acidentes continuaram persistindo.

A Prefeitura ainda firmou parceria com a Polícia Militar para elaborar um levantamento dos pontos de maior ocorrência de acidentes no perímetro urbano e, com isso, adotar ações pontuais a fim de aumentar a segurança nas vias da cidade.