Iniciativa teve como foco o uso racional do solo e a preservação de nascentes

publicado em 11/10/2017

Um dos trabalhos que a Saev Ambiental mais presa é a educação ambiental. Ela é de extrema importância para o desenvolvimento humano e para o bem comum de todos. Dessa forma, a autarquia em conjunto com a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, realizou na manhã desta quarta-feira (11/10), uma ação educacional voltada à preservação do solo e o cuidado com as nascentes.

A iniciativa aconteceu na APP – Área de Preservação Permanente do Córrego Boa Vista, junto ao perímetro urbano de Votuporanga.





Na ocasião, 29 alunos do 5º ano do CEM Profº. “Valdir Gonçalves de Lima” realizaram o plantio de 274 mudas de espécies arbóreas nativas diversificadas na APP do córrego Boa Vista como técnica de conservação, visando a proteção do solo das margens. Acompanhadas pelo educador ambiental Abílio Calile, as crianças fazem parte do Projeto Maritaca, desenvolvido pela Secretaria de Educação, em toda a rede de ensino municipal.





O foco da ação foi o uso racional do solo, suas fragilidades e potencialidades. O projeto contou com a participação e orientação da engenheira agrônoma da Autarquia, Vanda Bazzo, que com o apoio da equipe do Departamento de Meio Ambiente, preparou a área parar abrigar o plantio.













Preservação de nascentes





Em seguida, os estudantes visitaram a Nascente Modelo, localizada no loteamento Monte Verde. O córrego faz parte do projeto de mesmo nome, criado pela Superintendência em parceria com a Apta do Pólo Regional do Noroeste Paulista, no ano de 2012, para a preservação e recuperação de nascentes.





A visita de caráter educacional teve como propósito a importância da preservação de nascentes, sua contribuição para o abastecimento de córregos, relevância da mata ciliar e da conservação. Além disso, os alunos aprenderam o manejo adequado do solo no entorno da área, a importância da identificação de espécies nativas e do destino correto do lixo.





Segundo Vanda, o cuidado com as nascentes é essencial para a preservação do recurso, da fauna e da flora regional. “O reflorestamento das matas ciliares é uma importante ação no combate os problemas que atingem as margens das nascentes. São elas quem auxiliam na proteção e manutenção dos recursos hídricos, no repovoamento faunístico do local e da diversidade de plantas e animais, controle da erosão do solo, e consequentemente do assoreamento e poluição dos cursos d’água”, informou aos alunos.













Placar da Árvore





Além dessas ações, a Saev Ambiental realiza outros projetos voltados aos cuidados com o meio ambiente. Um deles é o intenso trabalho de arborização em Votuporanga, que com o auxilio do Poder Executivo, já implantou o Disque Árvore, a recuperações de APPs e de Áreas Verdes. Com o plantio realizado hoje, Votuporanga já recebeu, de janeiro até agora, mais de 8 mil novas árvores.





Dentre os plantios realizados, estão 6.897 mudas de espécies arbóreas nativas diversificadas, usadas nos reflorestamentos de reservas florestais, áreas de proteção permanente e no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”. Outras 696 mudas foram plantadas pelo serviço de plantio gratuito Disque Árvore, nos passeios públicos.





Além disso, mais 450 foram para compensar retiradas de árvores doentes, morte do tronco ameaçando cair, quando estouram calçadas, entre outros casos que podem prejudicar o bem-estar da árvore assim como do morador.