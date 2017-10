Já a revitalização de um trecho da rua Amazonas será iniciada somente em janeiro, segundo o prefeito João Dado

publicado em 11/10/2017

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

As obras de revitalização da rua Santa Catarina, no centro de Votuporanga, deveriam ser iniciadas anteontem, mas um contratempo adiou e os trabalhos começaram ontem. Já na rua Amazonas, o serviço será iniciado em janeiro.

Ao A Cidade o prefeito João Dado explicou que a Administração Municipal tem um acordo com a empresa vencedora da licitação no sentido da obra não prejudicar o comércio, principalmente no final do ano. “Nós temos o compromisso deles de que se eventualmente não concluírem a rua Santa Catarina até 30 de novembro, eles dão uma parada na obra”, comentou. Assim, a empresa fecharia com tapumes aquilo que ainda estiver em execução e retoma depois, quando o período de festa passar. “Os períodos de festas de Natal são importantes para que o nosso comércio, que é pujante, possa oferecer aos nossos habitantes o melhor possível”, acrescentou.

Já na rua Amazonas, o prefeito solicitou que a obra não fosse iniciada, uma vez que o trabalho é diferente porque abrirá grandes valetas. Também serão feitas galerias e tubulação de fibra ótica. “Ela [o obra] terá uma intervenção na engenharia muito mais significativa do que na rua Santa Catarina”, disse. Dado entende que os serviços prejudicariam muito o comércio no período de Natal. “As obras, então, começam em janeiro de 2018 com toda certeza”, garantiu.

Conforme o gestor público, o projeto de revitalização das ruas é “de muitos anos atrás”, inclusive a emenda parlamentar é de autoria dele, da época em que era deputado federal. O valor é de R$ 800 mil. A emenda não havia sido viabilizada por conta da questão da licitação, uma vez que as empresas não se interessaram pelo processo licitatório. Agora, a Prefeitura abriu a licitação e várias empresas se interessaram.

Na Santa Catarina, o serviço será entre as ruas Amazonas e Pernambuco. Já na Amazonas as obras são no quarteirão que começa na rua Ceará e segue até a rua Paraíba.