O Recanto dos Focinhos, segundo o prefeito João Dado, é uma experiência inusitada e pioneira em todo o Brasil

publicado em 01/10/2017

Anúncio foi feito pelo prefeito João Dado na manhã de ontem, durante a inauguração da revitalização do Centro de Zoonoses (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Na manhã deste sábado (30), a Pre feitura inaugurou a revitalização do Centro de Zoonoses "Danilo Carlos Galera". O local foi ampliado com a criação de salas de quarentena, baias para animais de maior porte e estrutura de banho de sol para animais de pequeno porte. Para o A Cidade, o prefeito João Dado afirmou que a obra é o início do processo da implantação do Recanto dos Focinhos, um projeto grande e que, segundo ele, será exemplo para todo o Brasil. O investimento inicial será de R$ 1 milhão.

Segundo prefeito João Dado, o projeto arquitetônico do Recanto dos Focinhos está praticamente pronto e será uma obra de grande porte, quatro vezes maior que o Centro de Zoonoses. “Devemos começar as obras de terraplanagem ainda no mês de outubro, porém, essa obra deve demorar em torno de um ano, um ano e meio. Então não há como imaginarmos que essa inauguração será rápida, mas será feita, calculo eu, que em 2019”, disse.

O Recanto dos Focinhos, segundo Dado, é uma experiência inusitada e pioneira em todo o Brasil, assim como foi a legislação implantada em Votuporanga, que produziu o resultado extremamente positivo na proteção da vida animal. “Lá ofereceremos cirurgia, castração, chipagem e toda a proteção necessária para que, quando o animal estiver bem, ele possa ser doado”, completou.

Dado revelou ainda que o padrinho do projeto é o deputado Ricardo Izar, que também estava presente no evento e, inclusive, foi homenageado durante a inauguração. “Vou fazer de tudo para contribuir com esse projeto, Votuporanga vai virar referência na proteção e direitos dos animais. Já estamos destinando o Castramóvel e eu fico muito feliz de ver uma administração comprometida com os direitos dos animais, porque, na verdade, ninguém entende que isso também é cuidar da saúde pública”, afirmou.

Investimento

Sobre o investimento do espaço, Dado revelou que está na ordem de R$ 1 milhão. “Para o ano que vem já temos recursos para a obra. E, para contribuir, porque é um volume de recursos bastante elevado, o deputado Ricardo Izar deverá portar metade desses recursos no orçamento da união de 2018 e, com isso, nós já teremos um ponta pé inicial bastante significativo para nós executarmos o projeto”, ressaltou.

Dado revelou que essa é uma obra de fôlego e que vai se construindo no tempo. “Esperamos que tenhamos em Votuporanga uma filosofia de governo que protege a vida animal”, finalizou.