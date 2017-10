Autarquia promoveu 1ª capacitação para servidores públicos com o tema; ação contou com aula teórica de combate a incêndios, primeiros socorros e trabalho em equipe

publicado em 11/10/2017

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Desconforto para respirar, ardência nos olhos, mal estar, ressecamento na pele. Muitas vezes, a situação se agrava ainda mais com a fumaça, a fuligem e o calor que resultam de queimadas. Esse foi o tema da palestra ministrada para os funcionários da Saev Ambiental, na manhã desta quarta-feira (11), na sede da autarquia. A capacitação aplicada pela fiscal Bruna Geovanna Mequi, abordou o tema Queimadas Urbanas.

A ação contou com aula teórica de combate a incêndios, primeiros socorros, trabalho em equipe e utilização e manutenção dos equipamentos usados pela brigada de incêndio municipal. O objetivo foi capacitar funcionários e levar orientações sobre técnicas específicas a serem adotadas durante focos de queimada, evitando assim riscos de grandes incêndios, além de melhoria na qualidade do ar.

Com a presença da equipe do Corpo Técnico da Superintendência, a orientadora ainda falou sobre legislação, o procedimento quanto às fiscalizações e o esclarecimento de dúvidas relativas ao assunto. Além disso, a capacitação destacou a conscientização ecológica de dar o destino correto para materiais inservíveis como restos de galhos, madeiras, entre outros, que muitas vezes, são focos de incêndios.

A fiscal também apresentou a legislação que proíbe queimadas no perímetro urbano, falou sobre a importância da fiscalização dentro do município e mostrou uma autuação feita pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no começo deste ano, em estabelecimento comercial e reforçou: “Queimada urbana é proibida por lei, sejam elas em pequenos montes de folhas ou em um grande terreno com mato seco”.

A lei nº 4665 de 16 de setembro de 2009, prevê a aplicação de multa a quem for pego realizando esta prática no Município. O objetivo da norma é proteger e manter o meio ambiente sadio e equilibrado, bem como evitar riscos para a vida humana, dos animais ou plantas.