No primeiro semestre do ano, a Prefeitura Municipal arrecadou R$ 630.187,58 em multas por velocidade

publicado em 11/10/2017

Tramita na Câmara Municipal de Votuporanga uma proposta que busca “trazer maior transparência aos condutores de veículos para que eles não sejam surpreendidos com o posicionamento dos radares instalados pelo Poder Executivo”. O anteprojeto de lei, que é de autoria do vereador Antônio Carlos Francisco (Solidariedade) quer deixar os radares mais visíveis.

Conforme a proposta, os radares, fiscalizadores eletrônicos e aferidores de velocidade existentes em vias e logradouros públicos deverão ter seus pedestais revestidos na cor vermelha para facilitar a visualização dos condutores, bem como informações sobre a velocidade máxima permitida.

Na opinião do parlamentar, a medida de sinalização busca tentar amenizar a velocidade empregada por condutores de veículos em certos locais da cidade e ao mesmo tempo permitir melhor visualização dos equipamentos pelos condutores de veículos. “Para evitar eventuais conflitos administrativos e judiciais na aplicação efetiva desta norma, entendemos ser necessário que haja o lapso de 180 dias para que a mesma produza seus efeitos”, justificou.

Ainda conforme a proposta, as despesas decorrentes com a aplicação da lei correrão por conta de orçamento próprio, suplementado se necessário.