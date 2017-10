Por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, a Prefeitura concluiu a revitalização da Praça de Esportes João Toloni, no Residencial Francisco Marin Cruz

publicado em 10/10/2017

Com uso racional dos recursos, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, tem realizado uma série de melhorias nas praças esportivas e complexos de lazer existentes no município, transformando estes espaços públicos em verdadeiras áreas de convivência. O local mais recente contemplado com as ações foi a Praça de Esportes “João Toloni”, na confluência da rua José Tolentino de Souza com a Avenida Paschoalino Pedrazzoli, no Residencial Francisco Marin Cruz.

"Graças a uma combinação de esforços entre as secretarias, intermediada pelo prefeito João Dado, juntamente com a Saev Ambiental, foi possível efetuar reparos nos equipamentos de lazer, incluindo pintura geral e troca do gramado do minicampo", informou o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha. Ele assegura que a revitalização teve praticamente custo zero, já que foram utilizados materiais remanescentes de outras obras realizadas pela Secretaria.

Segundo o Diretor de Departamento da Secretaria, André Figueiredo, esta foi a primeira revitalização da Praça de Esportes "João Toloni", desde sua inauguração em 2015. “Fizemos a retirada do antigo gramado e terraplenagem do terreno. Conseguimos a doação de grama junto à Saev Ambiental e tivemos também uma participação efetiva da Secretaria de Direitos Humanos, que tornou possível a mão de obra, graças ao pessoal do programa Votuporanga em Ação".

A Praça de Esportes "João Toloni" contempla minicampo com vestiários e banheiros, campo de malha, de bocha e quiosque com churrasqueira, para uso comum da comunidade.

Outras áreas

Além da Praça “João Toloni”, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga também está finalizando as melhorias no Complexo Esportivo Faies Habimorad, mais conhecido como campo da Ferroviária, na zona sul da cidade.

Atendendo à determinação do prefeito João Dado, a obra conta com reforma dos vestiários, do gramado sintético, reparo nos alambrados, pintura das quadras e arquibancadas.

A Secretaria também está preparando o minicampo de areia para utilização da comunidade. “Além disso, estamos transformando uma das quadras poliesportivas em minicampo de gramado sintético, numa parceria com o Assary Clube de Campo. As máquinas da Secretaria de Obras já fizeram a terraplanagem do terreno e o clube do lago nos doou a grama sintética, que em breve será instalada", complementa o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha.

Outra área que também foi contemplada com melhorias na pintura foi o Parque Aquático “Luis Carlos Toloni”, que fica ao lado do Complexo Esportivo “Mário Covas”, região norte da cidade.

“A intenção do prefeito é melhorar a qualidade de vida nos bairros e ampliar as opções dos moradores interessados na prática desportiva. Estamos engajados em desenvolver um trabalho com baixo custo para a Prefeitura e de maneira a atender as necessidades dos moradores”, finalizou o secretário.