Trabalhos visam melhorar acesso dos moradores e escoamento das águas de chuva

publicado em 09/10/2017

Nos dois locais foram desenvolvidos trabalhos de perenização, quebra de barranco e bacias de contenção de água (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Desde o início do ano, a Prefeitura de Votuporanga trabalha de maneira constante na manutenção e adequação das estradas rurais que pertencem ao município. Mais de 500 quilômetros de vias já receberam ações que visam proporcionar mais acessibilidade, melhor escoamento das águas de chuvas e controle de erosões.

Além dos trabalhos rotineiros realizados pela Secretaria de Obras, duas estradas receberam intervenções mais específicas: a VTG 342 e a VTG 285. Nos dois locais foram desenvolvidos trabalhos de perenização, quebra de barranco e bacias de contenção de água.