Afirmação é do prefeito João Dado ao A Cidade: "não podemos mais considerar como normal essa paralisação"

publicado em 10/10/2017

A nova Prefeitura irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

A obra da nova Prefeitura de Votuporanga que seguia ‘em passos lentos’ até julho deste ano, agora está paralisada, segundo o prefeito João Dado ao A Cidade. Ele afirmou que “as obras estão lamentavelmente paralisadas e nós notificamos a empresa, porque é uma obra fundamental do Paço Municipal para Votuporanga”.

O prefeito explicou que o Município está em contato com a empresa responsável pelas obras, o grupo North Shopping e S.G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda, porque “não podemos mais considerar como normal essa paralisação. Nós vamos requerer o reinício imediato das obras e, mais do que isso, que haja uma definição de prazo que está para abril do ano que vem. Nós vamos cobrar a execução da obra nesse prazo”, afirmou João Dado.

Em contato com o grupo North Shopping e S.G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda, o A Cidade foi informado que a empresa está em reunião técnica para discutir o cronograma da obra. “Estamos com equipes pequenas e operando com trabalhos pontuais. A parceria com a Prefeitura está em ordem e estamos cumprindo o que pedem. As pessoas querem saber e ainda não temos a data efetiva”, explicou o grupo.

O espaço

A nova Prefeitura irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar em um único espaço todos os setores e, com isso, economizar cerca de R$ 100 mil mensal em aluguéis. Ela estará localizada na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, ao lado do North Shopping e Poupatempo.

A área é de cerca de 5 mil m² e receberá uma construção de mais de 7.500 m² distribuídos em cinco andares que abrigarão as Secretarias de Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Cidade, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos, Educação, Esporte e Lazer, Finanças, Fundo Social de Solidariedade, Gestão Administrativa, Obras, Saúde, Trânsito e Gabinete.

A entrada do novo Centro Administrativo contará com os principais serviços destinados à população como ampla Central de Atendimento e agência bancária. O projeto conta também com elevadores e áreas de serviços em todos os pavimentos, bem como banheiros, incluindo aqueles apropriados para portadores de necessidades especiais. (Colaborou Gabriele Reginaldo)