A Prefeitura de Votuporanga deu início a uma operação especial de limpeza e desobstrução de bueiros e galerias pluviais em diversos trechos da cidade. O trabalho tem diversos benefícios, entre eles minimizar o risco de alagamentos com as fortes chuvas e evitar água parada, responsável pela proliferação de pernilongos ou do Aedes Aegypti.

O serviço obedece a um levantamento prévio que apontou os pontos principais e indicou a necessidade de desobstrução de aproximadamente 90 bueiros, sendo que 50 deles já foram limpos. Neste processo todo tipo de lixo, folhas, terra, galhos e restos de materiais de construção estão sendo encontrados no interior dos bueiros. A ação envolve as Secretarias da Saúde, Obras e Saev Ambiental.

As equipes estão concentradas em prevenir os problemas normalmente ocasionados pela chuva, para que a água possa fluir normalmente com os bueiros e galerias limpos, sem riscos de alagamentos. A força-tarefa beneficia ainda as estratégias em saúde pública por meio do combate à pernilongos e Aedes Aegypti, já que parte dos focos se encontra em bueiros quando entupidos pela varrição de forma errada.

Recomendação

Durante as vistorias foi verificado resíduos como garrafas e latas descartáveis, embalagens plásticas, resíduos de construção deixados nas calçadas que vão parar dentro dos bueiros e entopem as galerias; além de uma grande quantidade de terra e folhas e galhos.

Neste sentido, a Prefeitura reforça o pedido de colaboração aos moradores para que não obstruam a passagem de água pluvial provocada pela varrição de folhas, terra acumulada próximo à sarjeta, papéis, garrafas e outros detritos para dentro dos bueiros. A recomendação é para que a matéria orgânica e o lixo, resultado de varrições, sejam recolhidos e devidamente acondicionados para o descarte adequado.

A população também pode contribuir com outras medidas simples, como não deixar sacolas de lixo na rua com muito tempo de antecedência do horário do caminhão de coleta, pois a chuva pode vir e carregá-las para os bueiros. Outra dica é não deixar restos de materiais de construção expostos na via pública.