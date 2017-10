Cerimônia será às 16 horas e contará com a presença do Secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Deputado Federal licenciado Rodrigo Garcia

publicado em 04/10/2017

O evento terá início às 16 horas - no local onde foram construídas as moradias (Foto: Divulgação/Prefeitura)

As 22 famílias que integram o programa de desfavelamento do bairro São Lucas receberão suas casas nesta sexta-feira (6/10) em cerimônia organizada pela Prefeitura de Votuporanga e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

O evento terá início às 16 horas - no local onde foram construídas as moradias - e contará com a presença do Secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Deputado Federal licenciado Rodrigo Garcia, que será recepcionado pelo prefeito João Dado e demais autoridades locais.





Os moradores já escolheram suas residências e poderão se mudar a partir da entrega das chaves. As casas contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, todas com aquecedor solar, o que representará uma significante economia de energia elétrica. Os terrenos medem cerca de 180m² e 43,5m² de área construída.





A área de 12 mil metros quadrados onde foi construído o loteamento foi doada pela Prefeitura de Votuporanga à CDHU, que ficou responsável pelo custeio da obra. Os beneficiados assinarão contrato com a Companhia e pagarão pelas suas casas valores estipulados pelo Governo do Estado, levando em consideração a renda mensal declarada por cada família.