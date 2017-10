Cronograma elaborado pela Secretaria da Cidade tem como objetivo deixar o local organizado para as visitações de Finados

publicado em 10/10/2017

A Prefeitura de Votuporanga comunica a população sobre os prazos para as reformas e pinturas de túmulos e jazigos no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves”. Visando organizar o local para o movimento provocado pelos visitantes no Dia de Finados, a Secretaria Municipal da Cidade solicita que os reparos sejam iniciados até a próxima segunda-feira (16/10) e concluídos até o dia 20 de outubro.

Já os serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água serão permitidos até o dia 31. Após esta data, baldes ou mangueira serão proibidos com permissão apenas para o uso de tecidos.

O cronograma tem o objetivo de organizar o espaço para o Dia de Finados, 2 de novembro, eliminando com antecedência detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações deste período. “Os serviços de manutenção e melhorias só poderão ser retomados após o feriado de finados para que o local esteja limpo e preparado para receber os visitantes”, explica o secretário da Cidade, Marcelino Poli.

Ambulantes

Os ambulantes que vão trabalhar no Dia de Finados já devem procurar o setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga para solicitar o pedido de autorização para trabalhar no local. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 15h e está localizado junto ao Paço Municipal, na rua Pará nº 3227 - Centro.