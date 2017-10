Numa iniciativa especial da CDHU com apoio da Prefeitura de Votuporanga, 13 famílias estão sendo chamadas pela Secretaria Municipal de Planejamento para receber a documentação tão esperada para conquistar a escritura de suas casas.

São moradores de diversos bairros de Votuporanga que quitaram as parcelas das casas com a CDHU, no entanto, não conseguiram buscar pela documentação. “Notamos que muitos têm dificuldades em ir até o escritório regional da CDHU em Rio Preto e dar entrada na papelada, até por falta de conhecimento. Então, fizemos um levantamento com apoio do Secretário Estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, e agora conseguimos agilizar o processo e facilitar o acesso dessas famílias para que consigam ter a escritura em mãos”, explica o prefeito.

Com a documentação que será entregue, os moradores poderão adquirir as escrituras em Cartório. Com a escritura do imóvel registrada em cartório, o morador torna-se de fato o proprietário da moradia. Além dessa garantia, com o bem regularizado o cidadão tem acesso ao mercado formal de crédito, pode comercializar sua casa ou transferi-la para seus herdeiros, entre outros benefícios.

O evento com as famílias será realizado nesta quinta-feira, às 17 horas, no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Abdo Marão Alfagali”, do Parque da Cultura.

Os nomes que podem ter acesso à documentação são: Marcos Antonio da Silva, Valmir da Silva Ferreira, Rosa Galardo Lopes, Florivaldo Alexandre da Camara, Junior Cesar Pedrassoli, Roseli das Graças Violin Peres, Carmozina Alves de Souza, Anisio Zanqueta, José Geraldo Molina, Cleusa Pascoalin, Antonio de Paula Ribeiro, Maria Madalena Cardoso De Souza e Patricia Cristina Nora Rodrigues.