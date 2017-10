O prefeito de Votuporanga João Dado ganhou destaque na publicação mensal, da edição 397 de agosto, do Jornal da Afresp (Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo). A notícia relata sobre a importância do debate tributário, assunto discutido durante participação do prefeito no Seminário Internacional Tributo ao Brasil, realizado pela Associação, no dia 31 de maio.

O evento fez parte do Movimento VIVA, liderado pela Afresp, e teve como propósito alertar sobre os problemas da tributação do consumo no Brasil e a urgência de uma reforma tributária.

Segundo Dado, "a atualização do sistema tributário brasileiro é indispensável para que as empresas possam enfrentar os desafios de uma competição cada vez mais acirrada nos mercados globalizados".

O evento reuniu público formado por auditores fiscais de todo o Brasil, autoridades fazendárias e governamentais, membros da Academia, especialistas internacionais, políticos, jornalistas e representantes do setor produtivo.

O prefeito João Dado foi presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Afresp) por 12 anos e fundador do Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de SP (Fundafresp).

Homenagem

A mesma publicação também relatou sobre uma homenagem prestada pelo Conselho Deliberativo da Associação ao prefeito, no dia 24 de julho. João Dado recebeu das mãos do presidente da Afresp, Rodrigo Spada, e do presidente do Conselho, Paulo Henrique Cruz, uma placa em homenagem ao trabalho realizado durante seus quatro mandatos enquanto presidente do órgão. A ocasião também contou com a presença dos demais titulares do Conselho Deliberativo da Afresp.

Sobre a Afresp

Fundada em 28 de fevereiro de 1948, a Associação é o órgão representativo dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, em atividade e aposentados. Sua finalidade é propiciar qualidade de vida a seus associados, agentes fiscais de rendas e familiares, especialmente mediante a administração de um serviço de assistência à saúde exemplar, apoio jurídico, previdenciário e securitário, atividades de lazer e esportes, além de benefícios exclusivos como os convênios firmados em diversas áreas.

Ainda integram as atividades da Afresp a defesa dos interesses da Classe, o incentivo à solidariedade entre os associados, a colaboração com a Administração Tributária visando o aperfeiçoamento dos serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, a colaboração com o aprimoramento e qualificação profissional dos Agentes Fiscais de Rendas mediante palestras, cursos, debates, seminários, ciclos de estudos e atividades semelhantes.