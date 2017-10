Micro-ônibus permanecerá na Vila Carvalho para atendimento e tratamento bucal dos moradores; para a aquisição foram investidos aproximadamente R$ 540 mil

09/10/2017

O prefeito João Dado visitou na tarde desta segunda-feira (9) o novo Odonto Móvel (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

O prefeito João Dado juntamente com a secretária de Saúde do município, Márcia Reina visitaram na tarde desta segunda-feira (9/10) o novo Odonto Móvel, estacionado para atendimento e tratamento bucal gratuito dos moradores da Vila Carvalho. Acompanharam também a visita o vereador, Hery Kattwinkel, demais secretários municipais e o presidente da Associação de Moradores do bairro, Wellington Alex da Silva Soares.

O veículo é inédito no interior paulista e foi um dos compromissos de governo do prefeito. Tem como meta oferecer tratamentos odontológicos preventivos e curativos, como restaurações e extrações de dente de leite, para crianças, jovens, adultos e idosos de forma inteiramente gratuita.









Trailer





O atendimento odontológico móvel foi implantado pelo prefeito João Dado em maio deste ano, provisoriamente em um trailer adaptado, até que o micro-ônibus fosse estruturado. Neste período, o trailer realizou cerca de 400 atendimentos odontológicos para alunos do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini” e para crianças do projeto Soldado Mirim, desenvolvido em parceria pela Prefeitura, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade e Tiro de Guerra 02-088.













Investimento





Para a aquisição do micro-ônibus de 9 metros de comprimento a Prefeitura investiu com recursos próprios R$ 540 mil.









Estrutura do novo ônibus





Ele é composto por dois consultórios odontológicos climatizados totalmente equipados com aparelhos de última geração adequados para qualquer tipo de procedimento odontológico. Agora, o ônibus oferece espaço maior e aparelhagens para procedimentos preventivos e curativos, sala de esterilização com autoclave, rampa de acessibilidade para locomoção e o tratamento de pessoas com necessidades especiais e geradores de energia capazes de atender em locais onde não há eletricidade. Quatro profissionais estão atuando na nova unidade, dois dentistas no período da manhã e dois à tarde.









Objetivo





O objetivo do serviço gratuito é reduzir o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde, e encaminhadas pelas escolas, devido à dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial. Além disso, a estratégia vai ampliar a cobertura e apoio às atividades da estratégia de saúde da família e equipe de prevenção odontológica das unidades de saúde, inclusive funcionando no horário de atendimento do trabalhador, das 17h às 20h, e onde ainda não existe unidade de saúde, como Vila Carvalho e Monte Verde.









Locais de atendimento





De acordo com a programação definida pela Secretaria, após os atendimentos na Vila Carvalho, o Odonto Móvel atenderá no CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, no Jardim das Palmeiras I.









Horários