Mulher é do Espírito Santo, tem distúrbio mentais e foi até Penápolis (SP) escondida da família; Justiça vai decidir se bebê fica com a família provisória ou biológica

publicado em 09/10/2017

A Polícia Civil identificou a mãe da recém-nascida encontrada abandonada dentro de uma mochila e com um bilhete no dia 11 de setembro em Penápolis (SP). A mulher tem 38 anos e mora em Guarapari (ES).

Segundo a polícia, ela foi a Penápolis escondida da família com o objetivo de encontrar sua mãe biológica. A mulher, que já tem dois filhos adolescentes, fez a viagem contando com caronas que conseguia na estrada. Ao chegar em Penápolis, as contrações aumentaram e ela deu à luz a menina na rua, abandonando-a na cidade.

Quando retornou para a casa, a família do Espírito Santo percebeu que ela não estava mais grávida e também estava sem a criança em mãos. A família entrou em contato com um parente que mora em Penápolis e ele informou que havia um caso de abandono de bebê na cidade há menos de um mês. Por isso, a família da mulher procurou a polícia, que acabou descobrindo o que havia acontecido.

De acordo com a polícia, a mulher tem distúrbio mental, o que explicaria o abandono. A delegada de Defesa da Mulher, Maria Salete, disse que pediu à mãe para que fosse a Penápolis para colher amostras de sangue para realização do exame de DNA. A mãe alegou que não tem condições financeiras para se deslocar até a cidade.

Por isso, um exame grafotécnico será realizado para comparar a escrita dela com a escrita do bilhete encontrado junto com a bebê. A mãe será ouvida em Guarapari e a Justiça ainda vai definir se vai indiciá-la por abandono de incapaz.

Por decisão da Justiça de Penápolis, a bebê está sob os cuidados de uma família provisória. Segundo a polícia, caberá à Justiça decidir com quem ficará a criança, já que a família biológica tem prioridade e já demonstrou interesse em criar a bebê.

O Bilhete

A criança foi abandonada na manhã do dia 11 de setembro em uma rua no bairro Pereirinha, em Penápolis. Ela foi deixada na frente de uma casa. Junto com a menina, havia também um bilhete escrito à mão.

De acordo com a polícia, quem encontrou a bebê foi uma mulher que passava pelo local e ouviu choro da criança. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros.

A criança foi levada para o pronto-socorro de Penápolis e, depois, para a ala de pediatria da Santa Casa. Segundo o hospital, a criança nasceu com 39 semanas, com 44 centímetros e 2,3 quilos.

O caso vai ser investigado pela Delegacia da Mulher. A pessoa que deixou a criança no local poderá responder por abandono de incapaz.

Lar provisório

Depois de ter recebido alta da Santa Casa de Penápolis, a criança foi levada para um abrigo até que a família da criança fosse encontrada ou, então, a criança fosse adotada.

Mas a Justiça depois determinou que a bebê abandonada fosse encaminhada para um lar provisório. A identidade e o endereço da família que está com a criança não foram revelados. No despacho, o juiz Heber Gualberto Mendonça explicou que tomou essa decisão porque a entidade abrigo onde ela ficaria não tem vaga.

O processo de adoção prossegue e se a mãe ou responsável não se apresentarem às autoridades, a criança será adotada.