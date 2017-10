Gratuito, o evento promove os benefícios do esporte para a criançada

publicado em 10/10/2017

O passeio em família contará também com a presença especial do Batman (Divulgação/Elite Bike Shop)

Em comemoração ao Dia das Crianças, os empresários Aparecido de Ávila Mariano e Vera Lúcia de Ávila Mariano, proprietários da Elite Bike Shop, promovem o primeiro Pedala KIDS, para pais e filhos. O evento acontecerá na quarta-feira (11), às 19h30, com saída na rua amazonas, 4395, em frente ao Autoposto Votu.

Gratuito, o pedal tem o objetivo de estimular o vínculo familiar e melhorar a qualidade de vida das crianças por meio do relacionamento e atividades ao ar livre. “Com a correria do dia a dia, os pais passam pouco tempo com seus filhos. O pedal de Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para a família viver momentos felizes e divertidos juntos e ainda criar laços de confiança, aprendizado e respeito uns com os outros. Mais do que isso, ainda estimula a criançada a sair um pouco do ambiente virtual e praticar mais esportes, melhorando a comunicação, socialização, saúde e qualidade de vida”, explicou Mariano.

Benefícios motores, cognitivos e afetivo-sociais do ciclismo infantil já foram comprovados pela ciência. Alguns deles são: aumento da resistência física, agilidade, equilíbrio, desenvolvimento intelectual, companheirismo, consciência ecológica, autoestima, superação e muito mais.

O passeio em família contará também com a presença especial do Batman. O super-herói deixará o seu automóvel em casa e pedalará com as famílias na noite de quarta. “A ideia de trazer o Batman para o pedal é simples: mostrar para a galerinha que fora do mundo virtual também tem muita diversão. Tirar o herói dos videogames e trazer ele para a rua é, com certeza, um jeito de dar um exemplo para eles seguirem. E os pais são fundamentais para construir essa educação”, falou Vera.

Aos interessados em participar do Pedala KIDS, a Elite Bike Shop realizará, com antecedência, a revisão das bicicletas, equipamentos de segurança e, também, o aluguel de bikes.

A Elite Bike Shop

Há mais de 30 anos no segmento de bicicletas, a Elite Bike Shop é especializada em mountain bikes e bikes speed, desde as bicicletas até as peças e acessórios.

Endereço: rua Amazonas, 4395, Vila Muniz, Votuporanga-SP

Telefone: (17) 3421-4616