O prefeito João Dado esteve nesta terça-feira (4/10) em Brasília em busca de recursos para beneficiar Votuporanga em diversas áreas. Em reunião com o Deputado Federal Paulinho da Força (SD), o prefeito entregou pleitos para a saúde e outras melhorias.

O parlamentar confirmou a emenda de R$ 600 mil para custeios na área da saúde que beneficiarão especificamente o projeto Odonto Móvel, implantado na gestão do prefeito João Dado para atendimento gratuito a crianças e comunidades de diversos bairros da cidade. Até o momento, cerca de 400 crianças já foram atendidas com tratamento odontológico gratuito.

“O prefeito sabe que eu percorro o Brasil e esse foi o melhor projeto que já vi na área da saúde, o de cuidar dos dentes das crianças e também de seus pais. É um projeto que precisamos apoiar. Para 2018, vamos liberar esses R$ 600 mil para colaborar com o trabalho do Odonto Móvel em escolas e bairros”, disse o Deputado em vídeo publicado na sua rede social e gravado ao lado do prefeito João Dado.

Na mesma oportunidade, o parlamentar deu retorno positivo a pedidos feitos pelos vereadores de Votuporanga, Giba e Curti. “Confirmo que em 2018 vou atender ao Giba e ao Curti com a liberação de R$ 500 mil”, afirmou.

O prefeito explica que o vereador Curti solicitou ao Deputado R$ 250 mil para a construção de uma nova praça de lazer em Simonsen e o vereador Giba outros R$ 250 mil para adequação de um Centro Comunitário no bairro Jardim Paraíso, na região das Paineiras, espaço da antiga paróquia Senhor Bom Jesus. “A Prefeitura apoia essas duas indicações que são reivindicadas por esses bairros, representados pelos vereadores Giba e Curti”, diz o prefeito.