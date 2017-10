Área, localizada aos fundos da Cidade Universitária, está recebendo diversas melhorias, como alambrados, caixas hidráulicas, aterramento do solo e plantio de grama

publicado em 11/10/2017

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), em parceria com a Prefeitura e os empresários Tomio Abe e Valmir Dornelas, está realizando a revitalização e a recuperação de um barranco, localizado aos fundos da Cidade Universitária.

O terreno em declive, que faz divisa com as empresas de Abe e Dornelas, está recebendo inúmeras melhorias, com o objetivo de garantir maior estabilidade e segurança ao local e seu entorno.

De acordo com o engenheiro civil e coordenador do curso de Engenharia Civil da Instituição, Prof. Me. José Afonso Rocha, ficou a cargo da Unifev o fornecimento da mão de obra necessária para a execução de alguns serviços, bem como a implantação de 250 metros de alambrado e o plantio de 5 mil metros de grama.

“Até o momento, já foi feita a retirada de grande parte do entulho pela Prefeitura que, além de ter sido a responsável pelo desenvolvimento do projeto e pelo levantamento topográfico do terreno, se comprometeu a disponibilizar todo o maquinário, assim como os operadores, para a realização dos trabalhos”.

Ainda segundo o engenheiro, ficou sob a responsabilidade das empresas o fornecimento dos materiais, como cimento, areia, tijolos, pedras, tubos de drenagem e caixas hidráulicas.

Para o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a restauração se faz necessária devido às complicações estruturais que podem ocorrer, especialmente, em períodos de chuva. “O terreno é passivo de desmoronamentos, sem contar os problemas relacionados ao acúmulo de lixo, como doenças e a proliferação de animais peçonhentos. A nossa meta é finalizar o trabalho com agilidade, para evitar complicações”, explicou.

O investimento, estimado, por parte da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), é de R$ 100 mil.