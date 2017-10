Depois de meses de recuperação de um problema de saúde, pároco celebrou missa na Igreja Menino Jesus de Praga

publicado em 02/10/2017

Padre Silvio Roberto celebrou missa na Paróquia Menino Jesus de Praga (Foto: Facebook)

Da redação

Diante de uma igreja completamente lotada, o padre Silvio Roberto dos Santos voltou a celebrar uma missa na Paróquia Menino Jesus de Praga, em Rio Preto, depois de vencer um problema de saúde. Foram mais de 3 meses afastados da paróquia até o retorno no último domingo (1).

Ele esteve presente nas missas das 10h e das 18h. Diversos fiéis aproveitaram para postarem nas redes sociais fotos ao lado do padre. Eles comemoravam o retorno do pároco para a igreja e agradeciam pela cura da doença que o afastou por um longo período.