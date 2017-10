Neste mês todas as unidades de saúde de Votuporanga intensificam os esforços para detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero, um período lembrado em todo mundo como “Outubro Rosa”. O objetivo da campanha é conscientizar o público feminino sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.

Os profissionais das unidades da Secretaria Municipal da Saúde estão preparados para orientar as pacientes sobre a prevenção do câncer de mama, que consiste na realização do exame clínico das mamas, solicitação de mamografia (se necessário) e exame de papanicolau, sem agendamento prévio.

No decorrer deste mês, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, as mulheres deverão procurar a sua unidade de saúde para avaliação. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as formas mais eficazes para detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico da mama e a mamografia, explica a enfermeira responsável pelo Programa de Saúde da Mulher, Karen Silva. “É recomendado às mulheres que realizem frequentemente os exames, mesmo quando não tenham alterações em exames anteriores. Neste ano já realizamos 1.950 mil mamografias. Nossa cobertura ainda é baixa e precisamos do apoio das mulheres à esta causa”, explica.

A Secretaria intensifica o atendimento às mulheres no dia 28 outubro (sábado), o dia D do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama e de cólo do útero. Neste dia todas as unidades estarão mobilizadas para atender ao público das 8 às 17h. “Cada unidade está com uma programação diferente, além dos exames, solicitações e orientações, cada uma delas ação diversificada para atender as suas pacientes neste sábado especial. Precisamos da sensibilização do maior número possível de mulheres pois entendemos que o diagnóstico precoce é o meio mais eficaz para o tratamento”, conta a enfermeira.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa foi criado no início da década de 90, mesma época em que o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovido anualmente em diversos países.

Mais informações sobre a programação do Outubro Rosa em Votuporanga podem ser obtidas na unidade de saúde mais próxima.