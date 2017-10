O secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, afirmou que já está pensando em como trazer o programa para a cidade

publicado em 08/10/2017

A rede de restaurantes Bom Prato serve diariamente mais de 82 mil refeições em 50 unidades (Foto: Divulgação)

Aline Ruiz





O programa Bom Prato, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, ainda não tem data prevista para ser instalado em Votuporanga. Porém, durante visita ao município, o secretário Floriano Pesaro afirmou que está planejando um novo modelo do programa pra atender o complexo hospitalar de Votuporanga, já que o Bom Prato é oferecido para cidades com mais de 200 mil habitantes.

O secretário Floriano Pesaro afirmou que sobre o programa Bom Prato existem dois pontos importantes para serem destacados. “O primeiro é que o projeto está voltado para cidades acimas de 200 mil habitantes ou mais, então nós temos que pensar em um novo modelo para Votuporanga que se adeque ao número de pratos que serão oferecidos”, ressaltou.

Sobre isso, o secretário garantiu que o planejamento está bastante avançado. “Já estamos pensando em como fazer uma espécie de Bom Prato Saúde aqui em Votuporanga para atender o complexo hospitalar da cidade”, disse.

O segundo ponto apontado pelo secretário é a falta de recursos. “Todos sabem que nós temos uma dificuldade grande para conseguir recursos atualmente. O Bom Prato exige hoje uma parceria com a Prefeitura e é preciso planejar isso com um pouco mais de tempo para que a gente tenha mais recursos e, de fato, quando a gente anunciar, é porque vai sair do papel”, garantiu.

Para o prefeito João Dado, em recente entrevista para o A Cidade, a iniciativa do programa é bastante importante, uma vez que oferece alimentação de qualidade com preços bastante acessíveis. Um dos locais que poderia abrigar o projeto, caso ele chegue no município, seria o espaço do Poupatempo, no antigo mercadão.





O programa

O Bom Prato foi criado em dezembro de 2000 com objetivo de oferecer à população de baixa renda, refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível.

São 50 unidades no Estado, sendo 22 localizadas na Capital, oito na Grande São Paulo, cinco no litoral e 15 no interior. A rede de restaurantes Bom Prato serve diariamente mais de 82 mil refeições.