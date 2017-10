Animal estava escondido na fresta entre o vidro e a janela

publicado em 02/10/2017

Cobra foi capturada e solta em uma mata na região (Foto: Reprodução)

Uma moradora de Votuporanga (SP) levou um susto neste domingo (1º) ao encontrar uma cobra escondida na janela do quarto dela, no bairro Monte Verde. O animal estava escondido na fresta entre o vidro e a janela.

De acordo com a dona da casa, ela acordou no domingo de manhã e quando foi abrir a janela encontrou a cobra, que segundo os bombeiros é uma jiboia. A mulher chamou o Corpo de Bombeiros, que fez a remoção do animal.

A cobra foi solta em segurança pelos bombeiros em uma área verde de Votuporanga. Ninguém ficou ferido.