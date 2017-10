O sorteio foi realizado na tarde desta segunda-feira (2); a promoção ainda presenteou com um kit especial Loccitane Au Bresil milhares de clientes do shopping

publicado em 03/10/2017

(Foto: Reprodução internet)

Aconteceu na tarde desta segunda-feira (2/10), o sorteio dos quatro vale-compras, no valor de R$10 mil, da promoção Primavera/Verão 2017 do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto. Os ganhadores foram os clientes Vitor Ribeiro Severino e Natália Francine Rodrigues, ambos de o Rio Preto, Lisa Pignatari, de Votuporanga, e Daysa Belini Sant Anna Boverio, da cidade de São Paulo. A promoção, que foi um verdadeiro sucesso, ainda

presenteou com um kit especial Loccitane Au Bresil milhares de clientes do shopping.