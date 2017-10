As fichas de inscrições podem ser retiradas no Salão de Cabeleireiro Marcelo Caseli

publicado em 08/10/2017

Os vencedores do ano passado passarão a faixa para os próximos candidatos do evento (Foto: Divulgação)

O concurso Miss e Mister Votuporanga Estudantil 2017 acontecerá em novembro, no salão social do Assary Clube de Campo. As fichas de inscrições podem ser retiradas no Salão de Cabeleireiro Marcelo Caseli, que fica na rua Tocantins, 3181, esquina com a rua Bahia. Mais informações pelos WhatsApp: 99667-8652 e 98227-5676, com Dani Ortiz.

As aulas serão ministradas aos domingos no período da tarde, no Assary Clube de Campo, onde as candidatas maiores de 14 anos deverão ir com sandália ou sapato de salto, já as crianças com calçado confortável e deverão estar acompanhados de responsável. Todos receberão aulas de passarela, andamento, postura e coreografia.

Os trajes do evento serão: short jeans e camiseta preta e traje gala (longo e terno).

“Todos estudantes de Votupo-ranga, representando sua escola, academia, curso de idiomas ou computação podem se inscrever, mas devem ter idade entre 4 a 26 anos, devendo ser solteiros”, explicou o coordenador Beto Ferraz.

Os candidatos serão produzidos (cabelo e maquiagem) pelo Salão Marcelo Caseli e fotografados por Beto Ferraz para as fotos de divulgação do evento, jornais, mídias sociais e telão.