Mês do Bem: campanha arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Ação em prol da Santa Casa proporcionou atender a demanda de três meses de café do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, além de auxiliar no fornecimento de refeições

publicado em 11/10/2017

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga) A campanha Mês do Bem cumpriu seu objetivo: auxiliar a Santa Casa de Votuporanga. A empresa Café Terra Nobre e os parceiros da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Rádio Clube FM e Supermercados Santa Cruz desenvolveram a iniciativa, que arrecadou mais de uma tonelada de alimentos para o Hospital.

A ação ocorreu no período de 31 de agosto a 30 de setembro. Os consumidores compraram Café Terra Nobre, com 20% das vendas revertidas para a Instituição. Foram comercializados 4.499 pacotes do produto, sendo repassados 450 quilos de café. “Para colaborar ainda mais com a Santa Casa, cientes da demanda do Hospital, estamos doando mais 150 quilos, totalizando três meses de consumo da Instituição. É uma forma que encontramos para ajudar ainda mais, reconhecendo a excelente assistência prestada”, disse o diretor da Café Terra Nobre, Lucas Biazotto.

Além disso, a população pode colaborar com outros alimentos não-perecíveis, agregando ainda mais contribuições para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições de pacientes e acompanhantes. “Foram 578 quilos doados pela comunidade e que repassamos para a Entidade, comprovando que a campanha é sucesso”, complementou.

O diretor do Café Terra Nobre destacou o engajamento de todos para êxito da campanha. “Foi um enorme prazer participar desta ação, que só aconteceu porque tivemos envolvimento de pessoas de bem e que se preocupam com a comunidade. Quero agradecer seu Antônio Manoel Martins André (Santa Cruz), que deu toda liberdade deste trabalho; a ACV que contribuiu com sua credibilidade e o Dirceu Camargo (Rádio Clube), que nos apoiou e divulgou para chegarmos neste resultado”, afirmou.

Lucas citou episódios de pessoas físicas que se dedicaram à causa. Ele ressaltou todos os parceiros, entre eles as empresas Poly Sport e o Box Pardock, que potencializaram as arrecadações. “Funcionários e a própria loja Poly Sports doaram alimentos. Danilo Barbosa, da Pardock, fez um treino solidário, onde cada aluno deveria levar um quilo de mantimento. Além disso, um colaborador do Santa Cruz destinou mais de 40 quilos. Foi um engajamento social, que fará com que a Santa Casa tenha um trabalho cada vez melhor”, frisou.

Antônio Manoel Martins André, diretor da Rede Santa Cruz, comentou da participação. “Tudo que fazemos é pouco quando se trata da dimensão da Santa Casa. As pessoas foram muito solícitas”, disse.

Por sua vez, o diretor da Rádio Clube, Dirceu Camargo, ressaltou que o trabalho que a emissora faz ao longo dos 30 anos voltado para voluntariado. "Damos espaço, somos parceiros de iniciativas sociais. O perfil do Café Terra Nobre é de humanização, de ajudar as pessoas e, juntamente com Santa Cruz, foi a parceria perfeita.Tínhamos pontos de vendas, o produto e o veículo de comunicação. Desta forma, a campanha se concretizou. A população demonstrou que aderiu à ação e fez doações fantásticas para Santa Casa. O principal foi socorrer o Hospital", afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a todos os envolvidos. “Não temos palavras para agradecer. Em primeiro lugar, agradeço a empresa Café Terra Nobre, que promoveu a ação juntamente com os parceiros Supermercados Santa Cruz, ACV e Rádio Clube FM, que não mediram esforços para nos ajudar. Quero transmitir minha gratidão, especialmente para a comunidade, que aderiu a iniciativa, beneficiando milhares de pacientes e acompanhantes. Cada doação reflete em economia no Hospital, que deixa de comprar gêneros alimentícios para investir em outros segmentos”, finalizou.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2017/10/mes-do-bem-campanha-arrecada-mais-de-uma-tonelada-de-alimentos-n38454