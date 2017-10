*Juarez Lino, presidente da Associação Antialcoólica de Votuporanga

publicado em 03/10/2017

(Foto: Reprodução internet)

A Associação Antialcoólica de Votuporanga é contra o projeto que prevê a liberação do comércio de bebidas alcoólicas em foodtrucks ou por ambulantes dentro da nossa cidade.Portanto, somos a favor do veto do prefeito João Dado impedindo que essa liberação se torne lei.

Há 37 anos, a Associação colabora com a recuperação de pessoas que lutam contra o víciodo álcool e conhecemos, profundamente, os problemas e as tristezas que se iniciam com o consumo do álcool e que podem evoluir para o uso de outras drogas. Esta é uma dura realidade promovida pela curiosidade e o induzimento.

Assim, entendemos que qualquer projeto que motive ou facilite o acesso a bebidasalcoólicas não deve ter o apoio da comunidade. O veto do prefeito está correto. O álcool precisa ser mantido longe de nossas crianças e jovens.

É um interesse da nossa comunidade evitar qualquer situação que incentive ou induza oconsumo de álcool, principalmente, neste caso em que a fiscalização fica comprometida, já que a venda seria por um veículo ambulante. A pessoa que luta contra o vício evitabares e outros locais que fazem a venda da bebida. Já um ambulante poderia ter livreacesso a diversos ambientes e ficar ainda mais próximo de áreas públicas, de lazer e de convívio familiar.

Pedimos uma reflexão mais profunda da comunidade e a compreensão de todos. Presidente da Associação Antialcoólica de Votuporanga.