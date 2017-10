Para o A Cidade, o protetor revelou que o momento é de trabalhar com políticas públicas e, principalmente, com a nova geração, que são as crianças

publicado em 01/10/2017

De acordo com o vereador Chandelly Protetor, existem hoje na cidade mais de dois mil animais abandonados (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um dos problemas que Votuporanga mais enfrenta na questão da vida animal é o abandono. De acordo com o vereador Chandelly Protetor, existem hoje na cidade mais de dois mil animais abandonados, sendo que a maioria são gatos. Para o A Cidade, o protetor revelou que o momento é de trabalhar com políticas públicas e, principalmente, com a nova geração, que são as crianças.

O vereador revelou para o A Cidade que o abandono na cidade continua. “Infelizmente as pessoas continuam com a cultura de que o animal pode ser descartado, enquanto elas não tiveram consciência antes de adotar um animal, o problema não será revertido. O resultado é esse, proliferação de animais pelas ruas. Hoje já contamos com mais de dois mil”, frisou.

Questionado sobre o que poderá ser feito para que a situação melhore no município, o vereador destacou que é preciso trabalhar em cima de políticas públicas e punir as pessoas que cometem crimes contra a vida animal. “Além disso, precisamos também trabalhar com a nova geração, que são as crianças, porque assim nosso futuro será diferente, visando sempre a saúde pública e o respeito com os animais”, disse.

Atualmente, Votuporanga já conta com leis para evitar os maus-tratos e o abandono. “Temos a Lei Federal, que é sobre os maus-tratos, e temos também a lei municipal, que é a de posse responsável, maus-tratos com relação aos cavalos e outras que já estamos trabalhando e deverão ser votadas em breve”, ressaltou.





Mutirão da castração

O vereador também falou sobre o projeto do mutirão da castração, que deverá ser promovido em breve em Votuporanga. “Queremos castrar o maior número possível de gatos e cães de rua, em parceria com outros veterinários, Fundo Social, e algumas instituição que estamos tentando fechar uma parceria”, comentou.