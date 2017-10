Após a determinação da Justiça do desligamento familiar, tios da bebê, moradores de Santa Fé do Sul, assumiram a guarda da criança

O processo sobre o caso aponta que o parto foi realizado no dia 3 de junho deste ano, na Santa Casa de Votuporanga (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline Ruiz

A Justiça de Votuporanga recolheu uma recém-nascida que ficou internada na Santa Casa por vários dias após o parto. Segundo consta no processo, a mãe da bebê é usuária de drogas e não teria condições de cuidar da criança e dos outros sete filhos que já tem. Após a determinação da Justiça do desligamento familiar, tios da bebê, moradores de Santa Fé do Sul, assumiram a guarda da criança.

O processo sobre o caso aponta que o parto foi realizado no dia 3 de junho deste ano, na Santa Casa de Votuporanga. A mãe e os familiares, que moram em General Salgado, alegaram que não teriam condições de cuidar da bebê. O pai e uma irmã da mulher também foram procurados e também desistiram de criar a criança. Ainda segundo consta no processo, a mulher tem outros sete filhos e é usuária de entorpecentes.

Após a determinação da Justiça de Votuporanga sobre o desligamento da recém-nascida do vínculo familiar, tios de Santa Fé do Sul assumiram a guarda da criança, que foi autorizada nesta semana.