publicado em 04/10/2017

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

As Lojas Longo, localizada em Votuporanga por dois anos e com 28 anos de rede, foi reinaugurada na manhã desta quarta-feira (4) em um novo espaço para melhor atender a população, na rua Amazonas, nº 3.308, no Centro.

De acordo com Marilza Alves, gerente geral da loja, as Lojas Longo é uma rede de sucesso. “Hoje é uma empresa muito bem estruturada. Em Votuporanga, nós começamos na rua Tocantins e surgiu essa oportunidade de mudança de endereço, que observamos que valeria investir, porque temos que ter determinação para poder prosperar, e esperamos isso aqui”, explicou a gerente geral.

No local, a população pode conferir as modas masculina, feminina e infantil, além de cama, mesa e banho, com preços acessíveis para toda a comunidade. “Quero agradecer a oportunidade de estar aqui ajudando a população de Votuporanga e região”, agradeceu Marilza Alves.

Silvana França é uma das consumidoras assíduas da loja desde a sua inauguração. “Eu compro aqui porque tem preços bons, roupas de qualidade, bom atendimento, facilidades no pagamento, entre outras coisas que me agradam e me fazem escolher a loja para as minhas compras”, garantiu a consumidora.