O anúncio foi feito pelo diretor administrativo da rede, Lauro César Bianchi, na manhã desta terça-feira

publicado em 17/10/2017

(Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

O Laranjão Votuporanga abriu as portas para a imprensa e autoridades na manhã de ontem para mostrar a estrutura da maior loja da rede. No local, foi feito o anúncio da data de inauguração, que será no dia 26 deste mês (quinta-feira). O investimento na unidade gira em torno de R$12 milhões.

Em entrevista ao A Cidade, o diretor administrativo da rede, Lauro César Bianchi, falou sobre a expectativa para o primeiro dia de funcionamento da loja em Votuporanga. “Estamos muito empolgados nesta inauguração, porque estamos lutando para construir. Vai ser uma festa para nós e acredito que a gente vai fazer uma festa também para os consumidores de Votuporanga, porque eles merecem. Tratando de experiência com o cliente, nós estudamos muito o comportamento do cliente da cidade para ver o que é mais adequado para ele. Nós estamos muito bem preparados e queremos conseguir, dentro da nossa missão, cumprir com altura de atender todos bem”, explicou o diretor da rede.

Lauro Bianchi ainda disse que a loja na cidade é diferenciada, tendo como missão ser especialista em cada área de consumo. “Acreditamos que a tecnologia também vai nos trazer um diferencial competitivo importante, porque todo supermercado tem problema com etiqueta e nós vamos trazer a etiqueta eletrônica, que vai fazer com que esse problema não ocorra e que a gente trate dignamente, de forma correta, o cliente de Votuporanga”, disse.

Dentro da experiência do supermercado, o local abrigará também 26 lojas satélites que irão levar novos negócios para que o cliente encontre tudo em um só lugar. O supermercado ultrapassará a atual maior loja da rede que fica no Shopping Cidade Norte em Rio Preto com 1.800 m² e conta com 171 funcionários.

“Temos também o estacionamento subterrâneo. São seis mil metros quadrados de estacionamento, então é uma boa área, porque não é certo estacionar na rua. São, no mínimo, 300 vagas”, afirmou o diretor da rede, Lauro César Bianchi.

O prefeito, João Dado, também esteve presente no local para acompanhar a visita à obra do Supermercado Laranjão. “nós estamos testemunhamos que o Brasil não parou, ele continua crescendo. É uma obra grande e queremos desejar as boas vindas. Tenho certeza que as pessoas que vierem vão se sentir muito felizes. Dessa forma, podemos garantir o crescimento na nossa terra”, disse João Dado.