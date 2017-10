A Polícia Militar perseguiu os homens e os encontraram no bairro Pró-Povo, porém, eles fugiram tomando destino desconhecido

publicado em 05/10/2017

(Foto: A Cidade)

Da redação

Uma farmácia, entre as ruas Itacolomi e Iguaçu, em Votuporanga, foi vítima de um assalto na manhã desta quinta-feira. Segundo informações preliminares, dois homens em uma moto preta assaltaram o local e levaram cerca de R$10 mil.

A Polícia Militar perseguiu os homens e os encontraram no bairro Pró-Povo, porém, eles fugiram tomando destino desconhecido. No momento, a PM continua as buscas dos assaltantes. Mais informações em breve.