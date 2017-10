As inscrições do processo seletivo para a contratação de tutores presenciais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) continuam abertas para atuação, em caráter temporário, no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga.

As inscrições devem ser feitas até esta terça-feira (3/10) por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível em www.univesp.br/transparencia/ concursos . A seleção será feita pela instituição por meio da análise de currículo.

Os tutores selecionados desenvolverão suas funções por cinco meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 10 meses, para acompanhar, mediar e monitorar as aulas que ocorrerão à distância dos cursos de graduação ofertados pela Univesp em Votuporanga - Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática e Pedagogia.

A lista dos selecionados neste processo seletivo pode ser conferida pelo mesmo site no dia 10 de outubro.

Requisitos

O tutor que se candidatar para os cursos de licenciaturas deve possuir Graduação - Licenciatura nas áreas do conhecimento dos cursos de Licenciatura da UNIVESP, podendo ter também pós-graduação em área correlata às áreas dos cursos de licenciatura da UNIVESP.

Para atuar como tutor nas Engenharias o candidato deve possuir Graduação - Engenharia nas áreas de conhecimento dos cursos de Engenharia da UNIVESP, podendo ter também pós-graduação em engenharia de Produção ou Computação ou área correlata (da engenharia ou administração); outras áreas.

Informações

Univesp

A Univesp é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e credenciada como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC. Aulas são oferecidas a distância com professores da USP, UNESP e UNICAMP.

Os tutores presenciais deverão ter disponibilidade para atuação no horário de funcionamento do polo de apoio presencial (Polo UAB de Votuporanga), de segunda a sexta-feira das 18 às 22h, aos sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h e/ou de forma remota no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).