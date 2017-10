O gerente do Espaço Empresarial Ricardo Zaccarelli esclarece que "os incubados têm à sua disposição, além do módulo de uso privativo, todo um sistema de apoio gerencial, com uma infraestrutura de uso comum, compreendendo serviços de recepção, secretaria, acesso à internet, sala para reuniões, sanitários, segurança e limpeza das áreas comuns". Os empreendimentos instalados pagam um valor simbólico pelo uso dos espaços, e contam com assessoria empresarial, como a Sala do Empreendedor, os cursos do CTMO/Senac, Banco do Povo Paulista, entre outros. Segundo um dos incubados atuais, o interessante é que adquirimos noções empresariais essenciais para a tomada de decisões para a concretização de bons negócios no mercado.

Para justificar a viabilidade deste tipo de empreendimento, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Júnior, assinala que "pesquisas sérias, apontam uma redução de 20% na taxa de mortalidade nas empresas nascidas com a assessoria de incubadoras". Piacenti destaca que o objetivo primordial da incubadora é abrir espaço para novos empreendimentos e colocar estas empresas na rota da expansão, oferecendo-lhes um espaço adequado às suas necessidades, onde as novas empresas desfrutam, além de infra-estrutura e treinamento, de um ambiente sinérgico, no qual podem trocar experiências e criar uma interação que é extremamente importante, além do que, com a unidade local do Banco do Povo Paulista, ainda podem contar com financiamento a juros abaixo do mercado para alavancar seus negócios.

Como se inscrever

As propostas podem ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo, tanto para o desenvolvimento de uma nova empresa ou uma empresa já existente, mesmo que ainda não esteja formalmente constituída quando da apresentação da proposta, cujo contrato será elaborado posteriormente em nome da pessoa jurídica. Dentre os critérios para aprovação das propostas, estão a análise do produto e do número de postos de trabalho a serem criados. Para maiores informações e para inscrição neste processo de seleção, que termina sexta-feira, os candidatos devem dirigir-se ao Espaço Empresarial, situado à Rua Barão do Rio Branco, 4497 – Jardim São Judas Tadeu, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.