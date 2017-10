Casal de Cedral (SP) afirma que respeito e companheirismo também são importantes na relação

publicado em 02/10/2017

Casal de Cedral (SP) comemorou 73 anos de casamento (Foto: Valquiria Bombarda/Arquivo Pessoal)

O ‘sim’ sobre o altar completou 73 anos. A foto da semana do casamento é preta e branca, mas as lembranças da época são vivas e coloridas. Com sorriso no rosto, brilho nos olhos e voz doce ao relembrar a data, um casal apaixonado de Cedral (SP) conta que o principal segredo para a união duradoura é a paciência.

Para Iracy Vale Fleury, de 92 anos, e Romeu de Pádua Fleury, de 93, apesar da longa história juntos, o carinho um pelo outro é o mesmo.

Segundo dona Iracy, a paciência é o principal ingrediente da relação. Ela conta que, apesar da divergência de opiniões, um relacionamento saudável tem que ter jogo de cintura. “O segredo é muita paciência. Às vezes um está de mau humor e o outro tem que entender e ser paciente. Não é porque eu não estou em um bom dia que eu vou brigar com ele”, explica.

Ela comenta que outros elementos também são importantes para a relação: o respeito e o companheirismo.

A aposentada conta também conta que ela adora ficar em casa. Já Romeu, gosta de ir ao bar para conversar com os amigos. Apesar da diferença de interesses, ela afirma que o momento de oração juntos é sagrado.

“A gente faz nossas orações juntos. Inclusive, comemoramos nosso aniversário de casamento assim, no dia 28 de setembro. Nós agradecemos por mais um ano juntos, mas no final de semana vai ter até um bolinho aqui em casa para comemorar nossas Bodas de Manjerona”, finaliza.





