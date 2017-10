Para os votuporanguenses que planejam comemorar o Dia das Crianças na cidade, o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá aberto ao público no feriado de 12 de outubro, quando se celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, e também na sexta, sábado e domingo, das 8h às 17h.

A Saev Ambiental destaca que o local é uma ótima opção de lazer gratuito para toda a família, amigos, para visitação em grupos e festas de aniversários para crianças, além do privilégio do contato com a natureza. Para este feriado, dois grupos da Igreja Presbiteriana já agendaram visitas.

O Horto Florestal ainda recebe visitas agendadas de escolas que queiram proporcionar aos alunos aulas sobre educação ambiental. Além de oferecer uma cozinha central, para que entidades assistenciais do município possam preparar alimentos e arrecadar verbas para seus projetos.

Os quiosques, banheiros, cozinha e parquinho de crianças do Horto foram reformados e apresentados à população num grande evento em setembro realizado pela Prefeitura e Saev Ambiental.

Viveiro

Junto ao Horto Florestal, a Saev Ambiental mantém um viveiro de mudas para fornecer para plantios na cidade. Até o momento o viveiro já recebeu diversas visitas de grupos, entre elas está a visita dos associados da Searvo - Associação dos Engenheiros e Agrônomos da Região Votuporanga, que estiveram em uma visita monitorada com o técnico da Saev Ambiental, o engenheiro agrônomo Fernando Henrique Ribeiro, para uma aula sobre as espécies arbóreas nativas plantadas e produzidas no espaço.

Agendamento de visitas

O agendamento da visita supervisionada com o técnico da Superintendência deve ser feito pelo número (17) 3405-9191.

Utilização do espaço

Para garantir a preservação do Horto Florestal e a segurança dos frequentadores, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no interior do Horto Florestal. A Saev Ambiental também reforça que é proibido o uso de som mecânico (salvo autorização em eventos) e churrasco (devido às dificuldades de manejo dos resíduos de carvão e riscos de incêndio). As medidas servem como forma de organização e respeito ao meio ambiente e entre os visitantes.

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental. De segunda a sexta-feira, fica aberto das 7h às 11h e das 13h às 17h e aos finais de semana das 8h às 17 horas.