L.A.Q., de 42 anos, foi liberado após apresentar o valor de R$ 940 da fiança arbitrada

publicado em 04/10/2017

(Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um homem de 42 anos, L.A.Q., foi preso na noite da última segunda-feira (2) após agredir a sua esposa com socos e, ainda, a ameaçar com uma faca. A Polícia Militar de Votuporanga esteve no local e encaminhou o indivíduo para a Central de Flagrantes, onde foi arbitrada fiança criminal no valor de R$ 940, cujo o dinheiro foi apresentado pelo o mesmo, que foi solto em seguida. A vítima, C.R.S.Q., de 48 anos, passa bem.

O fato aconteceu na avenida Prestes Maia, no bairro Estação. A PM foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde o indiciado estaria agredindo a esposa e a ameaçando com uma faca. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem saindo com o seu veículo, mas foi abordado em seguida.

Para os policiais, a vítima contou que é casada com o agressor há 14 anos e, após questionar uma ligação que o mesmo teria recebido, ele começou a agredi-la com tapas e, ainda, a ameaçou com uma faca. Uma testemunha que presenciou a confusão, disse ter visto a agressão, porém não ouviu a ameaça.