Show, que acontece dia 25 de outubro, terá participação de Anitta, Jorge & Mateus e Gusttavo Lima

publicado em 19/10/2017

Após o enorme sucesso da música "Impressionando os Anjos", o cantor Gustavo Mioto se prepara para a gravação do segundo DVD de sua carreira na quarta-feira, dia 25 de outubro, no Espaço das Américas - um dos melhores e maiores espaços para shows de São Paulo. O show promete emocionar e surpreender o público com muita música boa.

No repertório, está incluso um misto de inéditas como "Anti-Amor" e "Flashback", além dos maiores sucessos do jovem cantor como, "3 da Manhã", "Impressionando os Anjos" e o mais recente lançamento "Relógio".

"Eu estou muito ansioso pra gravação desse DVD, pois é o segundo da minha carreira e estou no momento mais massa dela. Eu sempre quis gravar um DVD em São Paulo, que tem um publico tão diferenciado, ainda em uma das maiores casas de shows da cidade. Tem tudo pra ser lindo e ficar pra história". - conta Gustavo.



Para contemplar a grande noite, Gustavo dividirá o palco com a cantora Anitta, Gusttavo Lima e a dupla Jorge & Mateus, que aceitaram o convite de imediato. Gustavo Mioto acumula mais de 90 milhões de visualizações em seu canal oficial do Youtube e está entre as 5 músicas mais tocadas do ano com "Impressionando os Anjos". Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h - sem taxa de conveniência) ou on-line através do site da Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV). Os ingressos vão de Pista 1º Lote: R$ 40,00 (meia entrada) e R$ 80,00 (entrada inteira) | Camarote Premium 1º lote: R$ 70,00 (meia entrada) e R$ 140,00 (entrada inteira).

Serviço - Gustavo Mioto (Gravação de DVD)

Show: Gustavo Mioto no Espaço das Américas

Data: 25 de outubro de 2017 (quarta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Censura: 16 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Capacidade da casa para este evento: 6.800

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista 1º Lote: R$ 40,00 (meia entrada) e R$ 80,00 (entrada inteira) | Camarote Premium 1º lote: R$ 70,00 (meia entrada) e R$ 140,00 (entrada inteira)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 18h - sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site da Evetim (https://goo.gl/xgibPV).

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.