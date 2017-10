A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Senac, realiza nesta quinta-feira (19/10), às 20h, a cerimônia de formatura de mais cinco cursos disponibilizados no Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” e também nas entidades parceiras.

"Este é um momento muito importante para nós, que representamos a administração pública, ao poder atestar que mais 522 cidadãos e cidadãs conseguiram vencer inúmeras dificuldades e conquistar um certificado de conclusão, que lhes poderá abrir o caminho da vida profissional ou até mesmo do empreendedorismo", diz Flávio Piacenti Júnior, secretário do Desenvolvimento Econômico.

A solenidade acontecerá no auditório “Tenente Mário Bernardes”, do Centro de Convenções jornalista “Nelson Camargo”, com a presença do prefeito João Dado, da gerente do Senac, Eliane Baltazar Godói, autoridades municipais e representantes das entidades parceiras. Segundo o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, "com mais estes 522 formandos, somados aos 168 já certificados, totalizamos a formação de 688 pessoas só em 2017, sendo que ainda deveremos ter, em dezembro, a formatura de mais 80 alunos dos cursos de informática, ou seja, esse número deve subir para mais de 760 oi número de novos profissionais no mercado, que concluíram seus cursos gratuitamente, com validade em todo território nacional", completa.

No evento, serão entregues 230 certificados para os cursos básicos da oferta corporativa do CTMO/Senac, de pintura em tecido, patchwork, bordados a máquina, costura e modelagem em malharia, modelagem e confecção de peças íntimas, aplicações de crochê e bordados, matemática e bordado a mão; mais 250 da parceria com as entidades; outros 42 formandos dos cursos da parceria CTMO/Senac do primeiro semestre (13 de manicure e pedicure, 18 de Novas Metodologias e 11 de primeiros socorros). "São quase 800 atendimentos, realizados no Centro do Empreendedor e nas entidades assistenciais parceiras, todos com grande potencial de geração de renda", comemora o secretário.