Votuporanga sedia, a partir deste sábado (21/10), até o dia 29 de outubro, um dos maiores eventos literários do Brasil. A sétima edição do Fliv – Festival Literário de Votuporanga promete atrair um público vindo de toda a região, com uma extensa programação, com mais de 170 atividades culturais inteiramente gratuitas.

A cerimônia de abertura do festival terá início às 20h e contará com a presença de autoridades, apoiadores, organizadores e imprensa. A solenidade acontecerá no Palco Principal do Parque da Cultura.

Em seguida, às 20h30, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes "João Cornachione Oscarito" traz ao público uma apresentação especial, com um repertório que contemplará desde obras de renomados compositores eruditos até versões instrumentais de clássicos da música popular, sob a regência do maestro Mazinho Sartori. Desenvolvida com o apoio da Prefeitura, a orquestra votuporanguense é formada por alunos, professores e músicos convidados.

Às 21h30, a banda As Bahias e a Cozinha Mineira leva ao palco um show repleto de ritmo e energia. Interpretando canções autorais e clássicos da música popular brasileira, o grupo oferecerá um espetáculo que promete contagiar a plateia.

Pouco antes, a partir das 19h30, o público será recepcionado com uma apresentação da Corporação Musical Zequinha de Abreu e pelos palhaços da companhia teatral Entre Aspas, que marcarão presença com brincadeiras e interações cênicas.

A programação completa do festival já está disponível para download no site www.flivotuporanga.com.br e também poderá ser acompanhada, durante todos os dias do festival, por meio de um caderno especial e de encartes, que serão distribuídos gratuitamente à população.

Sobre o Fliv 2017

O Fliv 2017 é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), e com o apoio de diversas empresas e instituições.

Entre os principais destaques desta edição, estão atrações musicais, escritores e convidados especiais que passarão pelo festival, que acontece entre os dias 21 e 29 de outubro, no Parque da Cultura.

Entre os autores com presença confirmada para o evento estão: Daniela Arbex, Santiago Nazarian, Evandro Affonso Ferreira, Carol Rodrigues, Carina Castro e Geruza Zelnys de Almeida. Também são convidados do evento: a booktuber Tatiana Feltrin, a googler Gleydis Salvanha e o historiador Victor Henrique Menezes.

O festival contará ainda com grandes atrações musicais, como o cantor André Frateschi, a Banda Mais Bonita da Cidade, a cantora Angela Maria e os artistas Luciana Mello e Jair de Oliveira, que encerram a programação do evento com o show “Tributo a Jair Rodrigues”, que integra o Circuito Sescoop/SP de Cultura, numa parceria com as cooperativas Coacavo e Sicoob Credlíder.

A estrutura do Fliv contará com toda a arquitetura do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, de modo que espaços como biblioteca, museu, auditórios, salas de cinema e oficinas receberão grande parte das atividades da programação.

Além das áreas do Centro de Cultura e Turismo, o já tradicional Galpão FLIV abrigará atividades literárias dos mais variados estilos. O evento contará ainda com área de Food Park, Feirinha de Livros e Artesanato, práticas esportivas e de meio ambiente, além do Palco Principal do Parque da Cultura, onde serão realizados os espetáculos musicais.

Neste ano, a autora homenageada pelo festival é a paulistana Lygia Fagundes Telles. Renomada romancista e contista, Lygia é considerada uma das maiores expoentes vivas da literatura brasileira. A escritora é membro da Academia Brasileira de Letras e, em 2016, foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura.

A curadoria do evento é de Reynaldo Damazio, editor, crítico literário, escritor e gestor cultural.

A promoção do evento é da TV TEM - Globo.