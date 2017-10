Como de costume, a Novena será realizada nos noves dias que antecedem o Dia da Padroeira, 12, e em cada dia um padre de Votuporanga ou região presidirá a Santa Missa na Catedral

publicado em 02/10/2017

(Foto: Divulgação/Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

No próximo dia 03 de outubro, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Catedral) iniciará as Festividades da Padroeira com a Novena de Nossa Senhora Aparecida. Em 2017, ano do Jubileu de 300 anos das Aparições da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Festa terá como tema: " Senhora Aparecida: 300 Anos de Bênçãos e de Graças” e como lema: “Das Redes ao Coração dos Humildes!”.

Como de costume, a Novena será realizada nos noves dias que antecedem o Dia da Padroeira, 12, e em cada dia um padre de Votuporanga ou região presidirá a Santa Missa na Catedral, sendo que no dia 11 a Missa será presidida pelo bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, que nesta data completará um ano de ordenação episcopal. Para cada dia haverá um tema para reflexão.

No dia 12 de outubro, Dia da Padroeira, as celebrações iniciam logo cedo com a Santa Missa pelas Crianças às 9h. Um pouco mais tarde, às 12h, será celebrada a Consagração Solene a Nossa Senhora Aparecida. Ao fim do dia, será celebrada a Procissão e Santa Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida presidida por Dom Moacir e concelebrada pelos padres da diocese às 17h30.

A Sensacional Quermesse em Louvor a Nossa Senhora Aparecida será realizada nos sábados 07, 14 e 21 de outubro, e em especial no dia 12, Dia da Padroeira, no Centro Paroquial de Eventos da Catedral. No dia 21, será realizada a Final do Concurso Boneca e Boneco Vivos.

03 a 11/10 – Novena de Nossa Senhora Aparecida

1º dia - 03/10 - Tema: “Das águas ao nosso coração” - Missa e Novena de Cura e Libertação às 19h30 com o Padre Silvio Donizeti Delfino de Nova Luzitânia.

2º dia - 04/10 - Tema: “Das águas à graça batismal” - Missa e Novena às 15h com Padre Denival Marques de Andrade de Planalto e Missa e Novena às 19h30 com Padre Carlos Henrique Carneiro de Sebastianópolis do Sul.

3º dia - 05/10 - Tema: “Das águas aos sinais de redenção” - Missa e Novena às 19h30 com Padre Juliano Osvaldo de Camargo de Valentim Gentil.

4º dia – 06/10 - Tema: “Das águas ao encontro dos peregrinos”- Missa e Novena às 19h30 com Padre Gilmar Margotto.

5º dia – 07/10 - Tema: “Das águas aos sinais da misericórdia” - Missa e Novena às 19h com Padre Gilmar Margotto.

6º dia - 08/10 - Tema: “Das águas à luz, que é Jesus” - Missa e Novena com Padre Gilmar Margotto às 7h30; Missa e Novena às 10h com Dom Moacir Aparecido de Freitas (DNJ: Dia Nacional da Juventude); Missa e Novena às 19h com Padre Gilmar Margotto.

7º dia - 09/10 - Tema: “Das águas à ação libertadora!” - Missa e Novena às 19h30 com Padre Leonel Brabo de São José do Rio Preto.

8º dia - 10/10 - Tema: “Das águas ao acolhimento no amor” - Missa e Novena às 19h30 com Padre Luiz Carlos Martom

9º dia - 11/10 - Tema: “Das águas aos trezentos anos de bênçãos do céu” - Missa e Novena às 15h com Padre José Aparecido Gonzaga de São José do Rio Preto e Missa e Novena às 19h30 com Dom Moacir Aparecido de Freitas, celebrando também seu primeiro aniversário de Ordenação Episcopal.

Dia 12 de Outubro - Solenidade de Nossa Senhora Aparecida

Tema: “Das redes ao coração dos humildes!”

9h: Missa das Crianças

12h: Consagração Solene a Nossa Senhora Aparecida

17h30: Procissão e Missa Solene – Concelebrada

Participe da Sensacional Quermesse

Nos Sábados 07, 14 e 21 e dia 12 após a Santa Missa

Local: Centro Paroquial de Eventos