Os mais novos empreendedores integrados à incubadora de negócios do Espaço Empresarial para Apoio ao Aglomerado Produtivo do Setor de Confecções de Votuporanga e Região “David Mendonça Pontes”, estiveram no gabinete do prefeito João Dado na tarde de segunda-feira (2/10), para a assinatura dos contratos de ocupação.

A empresa de Joceli Prandini da Silva atuará na área de prestação de serviços na montagem de peças do vestuário; e a de Giulliano Paraventi na criação e produção de imagens para estamparia de tecidos e roupas em geral, além da criação de arte e montagem de peças para comunicação visual, com desenvolvimento e montagem de luminárias e peças para decoração.

"Com a assinatura, estes empreendedores já podem dar início aos seus negócios, contando com toda a infraestrutura que lhes é oferecida no Centro do Empreendedor, estando perto à linhas de crédito pelo Banco do Povo Paulista, orientações de gestão na Sala do Empreendedor e também à especialização, por intermédio dos cursos que são oferecidos pelo próprio Espaço Empresarial e seus parceiros, bem como pelo CTMO", disse o prefeito João Dado.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Augusto Piacenti Junior, "esta logística que envolve as empresas incubadas pode ser um fator predominante para assegurar a natalidade e a longevidade destas empresas, inclusive pela facilidade de acesso e até mesmo pelo intercâmbio com as outras incubadas, que pode consolidar parcerias e incrementar os negócios", destacou.

Também presente, o gerente do Espaço Empresarial, Ricardo Zaccarelli Lopes lembrou que o edital de inscrições para novas incubadas, encerra-se no dia 20 deste mês. "Os interessados devem nos procurar pessoalmente no Espaço Empresarial, para que recebam todas as informações necessárias quanto à documentação necessária, o ramo em que desejam atuar e além da orientação para o preenchimento do Plano de Negócio", informou. "Estão disponíveis 02 Módulos, de 81 e 79 metros quadrados, cuja cobrança da Taxa de Ocupação é feita em UFM, unidade fiscal do município, sendo que as empresas selecionadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo poderão utilizar as instalações e facilidades do Espaço Empresarial, em regime comum, por um prazo de até 18 (dezoito) meses, prorrogáveis por igual período", completou Zaccarelli.

Os empreendimentos desenvolvidos com o apoio do Espaço Empresarial terão à sua disposição um módulo de uso privativo e contarão com apoio gerencial, além da infraestrutura de uso comum, compreendendo serviços de recepção, secretaria, acesso à internet, sala para reuniões, sanitários, segurança e limpeza das áreas comuns. As propostas poderão ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo e poderão ter como objetivo o desenvolvimento de uma nova empresa ou uma empresa já existente, mesmo que ainda não esteja formalmente constituída quando da apresentação da proposta, mas o contrato será elaborado posteriormente em nome da pessoa jurídica. Dentre os critérios para aprovação das propostas, estão a análise do produto e do número de postos de trabalho a serem criados.

Para maiores informações e para inscrição neste processo de seleção, os candidatos devem dirigir-se ao Espaço Empresarial, situado à Rua Barão do Rio Branco, 4497 – Jardim São Judas Tadeu, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. O telefone é o (17) 3421-7058.