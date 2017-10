Agnaldo Paviani lançará o livro sobre saúde psíquica na próxima sexta-feira, a partir das 19h30, no hotel Ville Gramadão

publicado em 08/10/2017

Agnaldo Paviani já escreveu 33 livros, sendo que 26 foram psicografados e sete são de sua própria autoria (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação

No próximo dia 13 de outu bro será realizado o lan çamento do livro “Saúde Psíquica – o que eu faço com o que sinto?”, de Agnaldo Paviani. O evento está marcado para ser promovido a partir das 19h30, no salão do hotel Ville Gramadão, juntamente com o encontro “Entremédiuns Noroeste Paulista”, com foco na mediunidade.

“É um livro que consideramos muito importante, porque ele faça justamente das nossas emoções, os nossos sentimentos que muitas vezes, quando não bem administrados, acabam nos adoecendo. Então, o livro fala da saúde do ser humano em uma visão integral: mente, corpo e espírito. Nós trabalhamos principalmente a questão do autoconhecimento e da possibilidade de estabelecer uma reeducação emocional e mental, e a partir disso sermos verdadeiramente felizes, que é o objetivo de todos nós”, explicou o escritor Agnaldo Paviani.

O autor explicou que parte da renda arrecadada pela venda dos livros será destinada para a Associação Beneficente Caminho de Damasco, que atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, com aulas de computação, esporte, artesanato, dança, música, além das refeições disponibilizadas durante o período no local.

“A Associação tem todo um trabalho social com crianças e adolescentes, então destinamos parte da renda para a manutenção”, garantiu Agnaldo.





Agnaldo Paviani

Agnaldo é escritor votuporanguense, terapeuta holístico, consultor empresarial de palestras motivacionais e diretor da editora Sintonia, além de dirigente da primeira instituição beneficente da cidade, a Associação Beneficente Caminho de Damasco.